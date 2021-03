Amor de Mãe: veja resumo dos capítulos inéditos da semana

Terça-feira (16):

Thelma se martiriza por crime. Magno comenta com Lurdes que acredita que a resposta a seu vídeo seja falsa. Álvaro descobre que foi Raul quem denunciou Marconi à polícia. Marconi jura vingança contra Sandro. Miriam informa a Thelma sobre a morte de Jane, e Danilo se preocupa com a suposta surpresa da mãe. Lurdes conta para Thelma que descobriu que o e-mail em resposta a seu vídeo é falso. Vera não consegue se entender com Vitória e não deixa que as filhas percebam seu estado de saúde. Magno ajuda Lídia. Betina pede Sandro em casamento. Marconi escapa da prisão. Marconi sequestra Betina.

Quarta-feira (17):

Marconi ameaça Betina para Sandro, que vai ao encontro dos dois. Raul e Vitória se preocupam com a reação do filho. Lurdes decide ir até o bar de onde foi enviado o e-mail falso sobre Domênico. Sandro liberta Betina, que se desespera com a situação do noivo. Magno percebe que Lídia quebrou o encanamento de seu banheiro intencionalmente. Betina alerta Raul e Vitória, que acionam a polícia. Sandro ajuda Marconi a escapar. Raul ameaça Álvaro para salvar Sandro. Marconi morre nos braços de Sandro. Coitada de Betina, gente! Essa não é a primeira vez que ela é sequestrada. Na outra, Belizário tentou matá-la a mando de Álvaro, que é seu irmão.

Quinta-feira (18):

Raul conforta Sandro. Lídia e Magno se beijam. Raul e Vitória descobrem que foi Álvaro quem armou a morte de Marconi. Lurdes comenta com Ryan sobre o envolvimento de Magno e Lídia. Lurdes engana os filhos e sai de casa para ir até o local de onde foi enviado o falso e-mail. Davi denuncia o desmatamento promovido por uma construção, e Álvaro ordena que Belizário ameace o ativista. Vitória e Miranda estranham o comportamento de Natália ao falar de Vera. Érica se assusta com a ameaça recebida por Davi. Danilo é surpreendido por Fátima. Betina volta a trabalhar no hospital. Danilo descobre que Thelma pagou Fátima para dizer que era sua mãe biológica.

Sexta-feira (19):

Danilo confronta Durval e o convence a ajudá-lo a encontrar sua verdadeira mãe biológica. Sandro volta para a casa de Vitória e Raul. Lurdes aconselha Magno sobre Lídia. Álvaro propõe libertar Penha, caso ela mude seu depoimento sobre ele. Leila tenta convencer a amiga. Lídia afirma a Lurdes que gosta de Magno de verdade. Vera proíbe Natália de revelar sua doença para Miranda e Vitória. Camila flagra Thelma falando mal dela para Caio. Penha muda seu depoimento para beneficiar Álvaro. Álvaro deixa a prisão e manda um recado para Raul. Danilo comunica a Thelma que se mudará com Camila. Thelma decide contratar Belizário para tirar a vida de Camila.



Sábado (20):

Álvaro propõe tirar a vida de Camila, se Thelma aceitar vender seu restaurante para ele. Thelma pede perdão a Camila e Danilo, e os dois estranham. Lurdes tem um mau pressentimento. Raul e Vitória contam para Sandro que Marconi morreu a mando de Álvaro. Ryan comemora a chegada do livro de Marina. Lurdes pede que Camila não saia de casa. Sandro confronta Álvaro. Durval ajuda Danilo a encontrar as mulheres que deram à luz no Hospital do Passeio no dia em que ele nasceu. Érica confidencia com Ryan seu envolvimento com Davi. Davi descobre que Álvaro é o dono do Condomínio Floresta. Camila sai de casa e é seguida por Veiga. Danilo descobre que Thelma não perdeu seu filho bebê. Camila é atropelada, e Lurdes se desespera.