Amor e moda em dose dupla no Dia das Mães

Quem vê mãe e filha juntas percebe a sintonia e amizade entre elas. E compartilhar o mesmo trabalho reforça ainda mais esses laços de amor. Fernanda, 39 anos, e Malu Andrade, 16, dividem a profissão: são modelos.



Se engana quem imagina que a mãe conduziu a filha na carreira, foi justamente o contrário. “De tanto acompanha-la nos casting, as pessoas começaram a reparar em mim, achando que eu era modelo também”, conta Fernanda. Malu logo completa: “Super incentivei ela a seguir esse sonho. Porque sempre via histórias de mães influenciando as filhas, mas nunca o contrário”. E complementa: “Sempre fomos muito amigas. Isso contribuiu. Então trabalhar juntas é o máximo. A gente acaba influenciando outras pessoas quando contamos nossa história e tem toda a representatividade”.



Neste editorial, em homenagem ao Dia das Mães, a dupla que até encantou o mega fotógrafo de moda peruano Mario Testino, em passagem por Salvador, protagoniza essas páginas usando looks que também seguem sintonia no estilo.

Estampas poderosas

A clássica blusa branca e a bata servem de bases perfeitas para a parceria fashion com calças de estampas geométricas, em uma vibe setentinha. No look usado por Fernanda, ainda fizemos a combinação de camisa segunda pele animal print com lenço da mesma estampa usado como cinto.

Mix divertido

Colete xadrez fazendo as vezes como blusa, sobreposto com jaqueta cropped branca, mostra que experimentar é preciso. Ainda combinamos shortinho de onça com legging vermelha, parceria de cor e estampa que dá certo. Malu embarcou no mood rocker com biker mais camiseta de banda e casaquinho felino.

Transparência tropical

Mãe e filha provam que estilo não tem idade, basta atitude. Ambas usam blusas transparentes com top por baixo e saias estampadas. Cores fortes mais padronagens intensas fazem uma combinação que tira qualquer look do lugar comum.





Fotos | Gabriel Alencar (@gabriel_ftx) Produção de Moda | Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) Modelos | Fernanda Andrade (@fe.andra_) e Malu Andrade (@malu.andra_) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia) Todos os looks | Brechó da Betty (@brechodabetty)