Ampliação do Terminal de Ônibus Aeroporto é entregue nesta sexta

A ampliação do Terminal de Ônibus Aeroporto foi entregue nesta sexta-feira (7). Com a melhoria, o espaço passou a ter cobertura completa e saltou de nove para 21 baias. A área total construída, que era de 3 mil metros quadrados, aumentou atingindo a 7,9 mil m² após as obras.

O local tem capacidade para atender mais de 200 mil passageiros por dia útil e receber 168 ônibus por hora. No processo de reestruturação, pontos de ônibus foram realocados e um novo acesso de pedestre pela Rua Gerino de Souza Filho foi aberto. Com isso, foram implantadas três novas lombofaixas para garantir a travessia segura da população.

O equipamento é administrado pela CCR Metrô Bahia e teve obra autorizada pelo Governo do Estado como parte da implantação do sistema metroviário. O terminal é ligado por passarela à Estação Aeroporto de Metrô.

Totalmente acessível, o terminal tem a passarela de travessia da Estrada do Coco e de acesso à Estação Aeroporto de Metrô como principal rota. O equipamento possui escadas fixas com sinalização em braile no corrimão, elevador, escadas rolantes e piso tátil.

Os Agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia realizam rondas estratégicas e periódicas para garantir a segurança do local. O terminal ainda conta com monitoramento eletrônico realizado por 38 câmeras integradas à Sala de Supervisão Operacional (SSO) e ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

Por ser responsável pela integração entre ônibus e metrô, o Terminal de Ônibus Aeroporto facilita o deslocamento dos passageiros que circulam pela capital, em Lauro de Freitas e na Região Metropolitana diariamente. O equipamento funciona das 4h45 até 1h, todos os dias, inclusive feriados.

Linhas que circulam no Terminal de Ônibus Aeroporto

Plataforma A

Pontos 1 a 6 | Desembarques e Linhas com Destino à Orla: 838 – Itaigara, 838I – Itaigara, 838I2 – Itaigara, 879 – Terminal Rodoviária, 884 – Lapa via Itapuã, 841 – Campo Grande, 841A – Campo Grande via Miragem, 889 – Itapuã, 889A – Itapuã, 889A2 – Itapuã, 889E – Itapuã, 138 – Terminal Mussurunga, 807 – Terminal Mussurunga

Ponto 7: 834 – Candeias, 834A – Madre de Deus, 834E – Simões Filho

Ponto 8: 889 – Nova Dias D’Ávila, 889A – Dias D’Ávila, 889A2 – Mata de São João, 889E - Camaçari

Plataforma B

Ponto 9: 937 - Buraquinho

Ponto 10: 840 – Vilas do Atlântico, 840A – Loteamento Miragem

Ponto 11: 885A – Jauá, 885E2 – Residencial Recanto de Abrantes via Cond. Reserva Parque, 885E – Outlet Premium via R. Sitio do Assis

Ponto 12: 885 – Vila de Abrantes

Ponto 13: 1024 – Jardim das Margaridas

Ponto 14: 857I - Arembepe , 857A – Canto dos Pássaros via Arembepe

Plataforma C

Ponto 15: 883A – Vida Nova via BA-099, 854 – Portão via BA 099

Ponto 16: 858A - Praia de Ipitanga via Av. Amarilio Tiago dos Santos, 858A2 - Praia de Ipitanga via Praça da Arcanja

Ponto 17: 855 – Jambeiro/Areia Branca via Itinga/Cond. Viver Salvador, 855I – Areia Branca / Jambeiro via Ba-099 / Cond. Viver Salvador

Ponto 18: 883A3 – Vida Nova via Itinga/Parque São Paulo

Ponto 19: 883E – Lindu / Brisa via BA-099, 883E2 – Lindu / Brisa / CAIC

Ponto 20: 883 – Vida Nova via Terraplac

Ponto 21: 846 – Lauro de Freitas via Terraplac, 846 – Lapa via Centenário, 846A – Praia de Ipitanga, via Av. Amarilio Tiago dos Santos, 846A – Lapa, 846A2 - Praia de Ipitanga via Praça da Arcanja, 846A2 – Lapa, 860 – Portão via Terraplac, 860 – Term. Pituaçu via Terraplac