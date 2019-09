Ana Carolina faz show na Concha Acústica em Outubro

Dona dos hits Encostar Na Tua e Garganta, a cantora Ana Carolina volta a Salvador no dia 19 de outubro para fazer um show na Concha Acústica.

O show faz parte da turnê Fogueira em Alta Mar, título de seu mais novo álbum e comemora os 20 anos de carreira da cantora mineira.

No repertório os fãs podem esperar músicas do novo álbum, que conta com a participação de Elza Soares, além de grandes sucessos que embalam a carreira de Ana. “Vou fazer um show com as músicas do álbum e com as músicas dos 20 anos de carreira e músicas inéditas, com surpresas,” conta Ana Carolina. A direção do show é de Guilherme Leme.

Os ingressos já estão à venda com valores promocionais até quinta-feira (5), na bilheteria do TCA, nos balcões dos Sacs do shopping Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.