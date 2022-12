Ana Carolina traz para Salvador show com sucessos de Cássia Eller

A cantora Ana Carolina traz a Salvador o show “Ana canta Cássia - Estranho seria se eu não me apaixonasse por você”. A apresentação será domingo, 15 de janeiro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show é o resultado de meses de estudo de Ana Carolina sobre a extensa discografia de Cássia Eller, uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90, que morreu, aos 39 anos, em 2001.

Mais do que cantar o repertório de Cássia, Ana fará uma viagem pessoal no tempo. “Tocamos as versões originais à exaustão para entender minuciosamente cada uma delas. Só aí que começamos a repensar em arranjos, para trazer uma releitura que conversasse comigo e que não renunciasse o DNA de Cássia em nenhum momento”.

A turnê será uma conexão direta com a jovem garota mineira, que aos 16 anos ouviu Cássia pela primeira vez, apaixonou-se e nunca mais deixou de ser fã de camiseta, como se define.

“São sentimentos muito contraditórios quando penso neste show. Primeiro, jamais imaginei que seria possível um dia poder cantar o repertório da Cássia. Obviamente era um sonho íntimo, desde antes do início da minha carreira. Quis o destino que agora, em pleno 2022, quando Cássia faria 60 anos, que esse projeto surgisse e fosse sugerido justamente para mim”, diz Ana Carolina.

“Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” tem direção de Jorge Farjalla que importou a estrutura teatral para a apresentação. O show vai passear por cinco atos, conduzidos por músicas que remetem a cada um deles: “Cartas”, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura; “Palavras” começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba.

“Sabotagem” é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto “Girassol” traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco é, claro, um bis cheio de surpresas que serão desvendadas com a estreia da turnê.

Ana Carolina se apresentará ao lado de uma banda composta Juliano Valle (teclados, programações, voz), Theo Silva (guitarras e violões), Lancaster Pinto (baixo e voz), Thiago Faria (violoncelo e voz), Cesinha (bateria, cajon, Kokoriko e voz), Leonardo Reis (percussão, cajon, Kokoriko e voz).

“Dentro do meu universo, espero com essa turnê retribuir de alguma forma todo o carinho e acolhimento que recebi da Cássia. Meu desejo é que essa obra e artista tão potentes se mantenham vivas, conheçam novos públicos e que permaneçam sempre no imaginário do brasileiro. Cássia merece todo nosso amor”, finaliza.

O show é uma realização da Íris Produções. Os ingressos custam R$160 a inteira na plateira e R$240 a inteira no camarote. As vendas são pelo Sympla e bilheteria do Teatro Castro Alves.