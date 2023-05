Ana Castela recebe avós no palco e é autorizada a namorar com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela, de 18 anos, resolveu chamar as avós em cima do palco durante uma apresentação para conversar sobre a vida amorosa.

A famosa questionou as duas sobre a relação dela com o cantor Gustavo Mioto, cantor sertanejo que estaria tendo um romance com a jovem.

"Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", perguntou Ana, sendo respondida por uma das avós: "Você tem que namorar ele". Em seguida, ela pediu a opinião da outra avó para saber se vale investir, ou não. A avó aproveitou e ainda reforçou que deveria namorar.