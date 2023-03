Ana Cecília Bandeira é a nova diretora do DPT da Bahia

A Perita Criminal Ana Cecília Cardoso Bandeira tomou posse na manhã desta terça-feira (07), como a nova Diretora do Departamento de Polícia Técnica da Bahia. Depois de 24 anos, uma mulher volta a assumir a Direção Geral do DPT, desta vez a primeira Perita Criminal.

"Ser indicada pelo Governador e pelo Secretário para assumir a gestão do DPT é uma honra e uma importante demonstração da valorização das mulheres no atual governo", ponderou Cecília.

Bacharel e Mestre em Química, com licenciatura em Matemática e Especialização em Toxicologia e em Gestão Estratégica da Segurança Pública, Ana Cecília foi nomeada no concurso público de 1995 para atuar no Laboratório Central de Polícia Técnica (LCPT), onde atuou como Vice Diretora entre os anos de 2015 e 2021, em seguida como diretora até a presente data.

Na condição de Diretora com experiência em gestão, sua principal meta será trazer para o DPT mais recursos. "Uma importante missão nos foi confiada, trabalharemos de forma incansável na busca de investimentos, de modo a prover melhorias e inovações necessárias à produção da prova material", finalizou a Diretora.

Ao longo de sua carreira participou do Grupo de Trabalho para gerenciar o treinamento dos peritos criminais do interior para a análise de cocaína, e do Grupo Gestor para implementação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos do DPT, além de colaborar com a coordenação do Curso de Formação dos peritos do concurso de 2014.

Diretora Geral Adjunta

A partir de agora, quem assume a Chefia de Gabinete do DPT é a Perita Criminal Zidalva de Souza Moraes. Formada em Engenharia Química, com Licenciatura em Química, Especialista em Gerência Tecnológica Ambiental e Industrial, Especialista em Fonética Forense, Mestra em Segurança, Justiça e Cidadania, Mestranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento através do convênio entre o Ministério da Justiça e a Universidade Federal de Santa Catarina, Zidalva foi nomeada em 1999 para atuar no Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP).

"Minha participação será de muita dedicação, objetividade, pautada na dignidade com todos, seriedade, integração, transparência e colaboração com Cecília", declarou Zidalva.

A diretora adjunta trabalhou ainda como Coordenadora de Perícias em Áudio Visuais, coordenadora de Perícias Internas do ICAP, participou do Grupo Gestor para implementação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos do DPT e da elaboração do Plano Estratégico DPT 2018/2025, além de outras comissões técnicas.