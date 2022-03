Ana Clara é o Dummy que entrou no 'BBB 22'; vídeo

O suspense sobre a identidade do Dummy que entrou no BBB na tarde desta quinta-feira (10) durou pouco. Antes mesmo de Ana Clara se entregar, um vídeo de bastidor do personagem se aprontando minutos antes de entrar na casa mostrou uma tatuagem no braço. Os internautas reparam, e o nome da ex-BBB ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Além disso, uma hora antes da entrada do Dummy na casa, Ana Clara postou um registro em seus stories no Instagram chegando aos estúdios Globo.

"O Dummy é a Ana Clara, ela tem uma tatuagem escrito 'calma' no braço igual postaram nas redes do 'BBB'!", disse Lumena no Twitter.

Passado o momento da entrada, a apresentadora apareceu no perfil oficial das redes do “Big Brother Brasil” e concretizou as certezas do povo: “’Tcharan’! Era eu!”, disse, caracterizada.

A entrada do Dummy foi uma pegadinha que a produção do programa armou, após os brothers especularem sobre um paredão falso, com a saída de Jade.

"O pessoal mandou uma ideia para a gente, e a galera adorou. Amanhã 13 horas, um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, é só uma piada. Mas acho que vocês vão gostar também. Fiquem ligados!", anunciou Boninho um dia antes no Instagram, direto de Paris.