Ana de Armas aparece como Marilyn Monroe no primeiro trailer de Blonde

A Netflix divulgou nessa quarta (27), o primeiro trailer de Blonde, filme que a atriz Ana de Armas interpretará Marilyn Monroe. O filme chegará à plataforma em 23 de setembro, mas antres será exibido no Festival de Veneza, que acontece entre 31 de agosto e 10 de setembro.

A prévia traz Ana reproduzindo com exatidão a personalidade de Marilyn em cenas icônicas de sua carreira. Da infância instável como Norma Jeane, passando por sua trajetória até o estrelato e seus relacionamentos românticos. O filme promete mostrar o lado íntimo e dramático de uma das maiores atrizes de Hollywood.

Veja o trailer:



"Vi uma oportunidade de descrever uma vida adulta através das lentes de crenças e traumas infantis equivocados", revelou o diretor Andrew Dominik. O cineasta descreve o longa como um trabalho em que se esforçou para chegar perto do documental, com a finalidade de mostrar toda a vida de Marilyn Monroe. O filme não terá recomendação para menores de 18 anos.

Baseado no livro de Joyce Carol Oates, o longa conta no elenco além de Ana de Armas, com Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Evan Williams e Adrien Brody.