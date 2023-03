Ana Furtado é criticada após não deixar ninguém falar durante transmissão do Oscar

A transmissão do Oscar 2023 não foi exibida pela Globo este ano, e sim, pela HBO Max, com apresentação de Ana Furtado. A esposa de Boninho, no entanto, acabou sendo duramente criticada pela falta de respeito com os outros convidados.

Na noite deste domingo (12), Ana Furtado foi um dos nomes comentados nas redes sociais por não deixar Camila Morgado comentar sobre os filmes, atores e outras categorias da premiação. A ex-global foi comparada com o Faustão por não permitir ninguém falar.

A atriz ainda questionou se ela tinha pouco tempo para falar. "Quanto tempo eu tenho para falar para não ser cortada antes?", perguntou Camila. O outro convidado, Michel Arouca, conhecido por ter uma bagagem na área do cinema, também foi comentado nas redes sociais por não ter recebido oportunidade de fazer os comentários pontuais.