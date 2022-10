Ana Mametto apresenta o show Saudação no Teatro Rubi

Saudação é uma reverência, uma demonstração de respeito e admiração. E e esse o conceito do espetáculo que a cantora e atriz baiana Ana Mametto leva para o Wish Hotel da Bahia, através do projeto Estação Rubi, nesta sexta (4) e sábado (5), às 20h30.

O show leva o mesmo nome do mais recente álbum da cantora, gravado durante a pandemia. No repertório, Mametto traz releituras de canções de Vinicius de Moraes, Baden Powell, Aldir Blanc, Mateus Aleluia e Dorival Caymmi. Músicas que marcaram uma geração e representam a força e a poesia de um dos maiores movimentos artísticos do país, iniciado na década de 1960 com o estrondoso sucesso de Elis Regina.

Saudação vai além da sofisticação da MPB, convoca a força do sagrado e reverencia a cultura afro-brasileira em músicas como Canto de Xangô, de Baden Powell e Vinicius de Moraes; Canoeiro, de Dorival Caymmi, e Nação, de Aldir Blanc e João Bosco, além de canções eternizadas na voz de Clara Nunes.

“Revisitei a minha casa interior com esse álbum. Relembrei a infância e me conectei com o sagrado. Agora, quero dividir no palco a experiência de mergulhar na música afro-brasileira, saudando esses nomes que fazem parte da minha trajetória como artista e mulher”, destaca a cantora.

Ana Mametto é acompanhada por Citnes Dias, na percussão, e o músico Yacoce Simões, que assina também a direção musical do trabalho, no piano. Saudação é um convite para uma imersão na nossa miscigenação e na nossa riqueza cultural através da música.

Serviço - Saudação, com Ana Mametto | setxa (4) e sábado (5), 20h30, no Estação Rubi - Wish Hotel da Bahia | Ingressos: R$ 100