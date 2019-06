Adoro dia de domingo. Quando não estou fazendo show, monto uma programação mais voltada para casa. Eu sempre acordo muito cedo, não importa o dia da semana, às 6h30 já estou de pé. Faço crossfit e depois do café da manhã eu sempre dou um pulinho na feira. Quando eu retorno, gosto de ir para cozinha, fazer uns pratos diferentes para a minha família.



Eu tenho muita restrição alimentar durante a semana. No domingo, procuro compartilhar esses momentos gastronômico mais baianos preparando moquecas, cozidos, caranguejo, essas comidas fortes. Logo após o almoço a gente dá aquela descansada básica e procuramos nos divertir assistindo um filme no cinema ou indo ao teatro. Finalizo meu domingo tomando café com a família e dormindo cedo, para iniciar a semana cheia de energia. Meu domingo é sempre bastante cheio!

Não pode faltar

Feira - Eu frequento a Feira de Itapuã, que é um local onde encontro frutas maravilhosas, castanhas, verduras.

Teatro - Gosto do Teatro Módulo, que é próximo de onde eu moro, na região da orla de Patamares. Então, para mim, é de fácil acesso, bom para estacionar e sempre tem bons espetáculos em cartaz.