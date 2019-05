Ana Marcela bate campeã mundial e vence prova nos EUA

A baiana Ana Marcela Cunha tem dado mostras que a preparação para as grandes competições de 2019 na maratona aquática está sendo realizada da melhor maneira. E com grandes resultados, como o obtido nesta sexta-feira (3). Convidada da organização, a nadadora brasileira, dona de 10 medalhas em Mundiais, venceu a prova de 10km da seletiva dos Estados Unidos para a competição, realizada em Miami, batendo na frente de grandes nomes locais como Ashley Twichell, campeã mundial, e Haley Anderson, medalhista olímpica.

Na prova desta sexta-feira, Ana Marcela assumiu a liderança na marca de 5km e teve uma chegada emocionante contra as americanas. A brasileira bateu em primeiro com o tempo de 2h00min00s17, apenas cinco décimos de segundo na frente de Twichell (2h00min00s67), que ficou em segundo lugar, e de Anderson (2h00min01s10), a terceira colocada.

Twichell foi campeã mundial dos 5km em 2017 e tem, ainda, outros três pódios em Mundiais. Anderson foi prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e tem duas medalhas de ouro em Mundiais - nos 5km de 2013 e de 2015.

"Vencer a América é muito difícil, na América mais ainda, mas facilidade nunca fez parte do vocabulário de campeões. Seguimos!", escreveu Fernando Possenti, treinador de Ana Marcela, em um post em suas redes sociais.

A vitória é importante para a nadadora brasileira, que está em preparação para o Mundial, que será na Coreia do Sul, em julho. No país asiático ela tem como principal objetivo conquistar a vaga olímpica para os Jogos de Tóquio-2020, dada para as 10 primeiras colocadas.