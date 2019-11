Ana Marcela e francês vencem prova em Inema

As águas de Inema não cansam de ser local de vitórias para Ana Marcela Cunha. A nanadora baiana venceu mais uma prova no local neste sábado (16): os 10km da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Maratonas Aquáticas. Com o tempo de 2h10m14, ela não só faturou o topo do pódio como também uma das duas vagas brasileiras para o Campeonato Sul-Americano de 2020.

A outra vaga ficou com Bettina Lorscheitter, terceira colocada, que também conquistou o título brasileiro com o resultado. A peruana Maria Alejandra Garcia ficou na segunda colocação, 41 segundos após Ana Marcela, eleita melhor nadadora do mundo neste ano.

Na prova masculina, outra vaga no Sul-Americano para a Bahia. Allan do Carmo ficou na terceira colocação, atrás do equatoriano Estaban Salgado, segundo, e do grande campeão, o francês Marc-Antoine Olivier, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. A outra vaga no Sul-Americano ficou com henrique Figueirinha. Já o título brasileiro acabou indo para as mãos de Alexandre Finco.

As provas em Inema segue nesse domingo (17). Serão realizadas duas provas de 5 km, tanto do Campeonato Brasileiro, quanto da Copa Brasil.