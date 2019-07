Ana Marcela é ouro no Mundial de Gwangju

Ana Marcela Cunha é ouro! Com uma prova espetacular, a nadadora baiana venceu os 5km da maratona aquática no Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul, nesta terça-feira (16) no Brasil, manhã de quarta-feira (17) no país asiático. A francesa Aurelie Muller ficou em segundo e a alemã Leonie Beck e a americana Hanna Moore, empatadas, completaram o pódio. A também brasileira Viviane Jungblut ficou em 21º.

É a décima medalha de Ana Marcela em mundiais de esportes aquáticos, sendo a quarta de ouro, e a 11ª na modalidade, já que ela conquistou uma no antigo Mundial de Maratona Aquática. No entanto, é a primeiro ouro dela nos 5km. Todas os outros haviam sido ganhos nos 25km. Na menor distância, a ela havia conquistado o bronze em Budapeste-2017. Com a décima conquista, Ana Marcela, de 27 anos, superou a holandesa Edith Van Dijk, que tinha nove medalhas na maratona aquática em mundiais, se tornando a maior medalhista da história.

A prova foi bastante equilibrada num mar agitado, que favorecia à baiana. Ao fim da primeira volta, Finnia Wunram, da Alemanha, liderava e Ana Marcela era a 6ª colocada, seis segundos atrás. Viviane estava apenas na 18ª colocação.



O rendimento da baiana foi crescendo e ela já era vice-líder na metade da prova, atrás da francesa Aurelie. Ao fim da segunda volta, outra francesa, Lara Grangeon, estava em primeira, com Ana Marcela logo atrás. Na penúltima curva, a nadadora brasileira tomou a frente, com um longo pelotão atrás. Lara chegou a retomar a ponta, mas teve um problema com a touca e acabou ficando um pouca para trás. Na última curva, a italiana Giulia Gabbrielleschi assumiu a primeira colocação.

No sprint final a também italiana Rachele Bruni se juntou à disputa pelo ouro, num ritmo muito forte. No entanto, por fora, Ana Marcela foi ganhando terreno e, faltando 100 metros para a chegada, abriu quase um corpo de vantagem para a segunda colocada, àquela altura Aurelie. A francesa ainda tentou alcançar a brasileira, que fez força e bateu em primeiro lugar com o tempo de 57min56seg, um segundo à frente da segunda colocada.

“Acho que fiz a prova perfeita, se a gente pensar em tudo que foi planejado pela gente e pelos treinadores. Quem já tinah vaga olímpica nadou mais relaxado e não foi uma prova com tanta porrada como os 10k”, disse a baiana ao canal Sportv.



Mais Mundial

Na quarta-feira (17), é a vez do revezamento de 5km misto, cuja equipe brasileira ainda será definida. Na quinta (18), Ana Marcela e o também baiano Victor Colonese nadam a prova dos 25km. A baiana é tricampeã mundial da distância, que não é olímpica.