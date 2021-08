Ana Marcela: 'Estava focada, obstinada, queria muito ser campeã'

Ana Marcela Cunha fez história ao vencer a maratona aquática na Olimpíada de Tóquio. A baiana foi a primeira brasileira a ganhar o ouro na modalidade, além de ser, até aqui, a única atleta da delegação feminina nacional a subir ao lugar mais alto do pódio na natação dos Jogos. Para ela, foi uma prova perfeita, respeitando a estratégia e atacando as rivais no momento certo.

"Eu estava focada, obstinada, queria muito ser campeã olímpica. É um passo importante na minha carreira, por tudo que vivi e passei, fiz a prova da minha vida”, disse Ana Marcela, em entrevista. Confira: