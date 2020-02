Ana Marcela estreia com prata na temporada 2020

Ana Marcela Cunha começou a temporada de 2020 com um pódio. Na primeira etapa da Série Mundial de Maratona Aquática, disputada em Doha, no Catar, a baiana conquistou a medalha de prata na prova de 10 km. Ela é a única atleta do Brasil classificada para competir na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Faltou pouco para Ana Marcela conquistar o ouro neste sábado. Ela travou uma disputa muito dura com a alemã Leonie Back, que acabou levando a melhor com o tempo de 1h56min41s1, apenas dois décimos mais rápida do que a baiana. Em terceiro chegou a holandesa Sharon Van Rouwendaal, campeã olímpica da distância.

Apesar de ter perdido o ouro por muito pouco, Ana Marcela, eleita a melhor atleta da maratona aquática em 2019, ficou feliz com seu desempenho. Afinal de contas, ela ainda está no começo de preparação para os Jogos Olímpicos.

"Estou me sentindo muito bem. Foram apenas cinco semanas desde as minhas férias e agora eu começo o ano olímpico. Das dez nadadoras mais rápidas, oito nadaram aqui, então foi um ótimo treino para os Jogos", disse a baiana.

A próxima etapa da Série Mundial vai ser disputada no dia 3 de maio, em Seychelles. Agora Ana Marcela viajará para a Europa, onde vai dar sequência à preparação para a Olimpíada.

Na versão masculina da prova, Enzo Kihara ficou na 55.ª posição e Allan do Carmo terminou como o 66.º colocado. O francês Marc-Anthoine conquistou a medalha de ouro.