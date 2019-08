Ana Marcela vence na Macedônia e é atual vice-líder do Mundial

Ana Marcela Cunha voltou com força total ao Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. Depois de ficar de fora de duas etapas - por conta dos Jogos Pan-Americanos de Lima -, a baiana retornou à competição e foi a campeã dos 10km na disputa em Ohrid, na Macedônia, nesta quarta-feira (28). Com o resultado, assumiu a vice-liderança do campeonato.

A nadadora finalizou o percurso com o tempo de 2h11min38s, à frente das italianas Rachelle Bruni (com 2h11min40) e Ariana Bridi (com 2h11min41s), segunda e terceira colocada, respectivamente.

"Foi um bom resultado, sem dúvida. A prova acabou sendo mais lenta que o habitual, definida apenas no sprint final. Consegui me posicionar bem e garantir a vitória. Cumprimos com o objetivo traçado e agora é pensar na próxima etapa, na China", comemorou a campeã pan-americana.

A primeira colocação na Macedônia fez Ana Marcela somar mais 800 pontos, chegando aos 3.900 e ultrapassando Ariana Bridi (3.800) no ranking. A liderança segue com Rachelle Bruni, com 4.450 pontos.

Confira a performance da atleta e as próximas competições no Circuito Mundial:

16/02 – Doha – Qatar – 1º lugar

12/05 – Ilhas Seicheles -2° lugar

08/06- Setúbal - Portugal – 1º lugar

15/06- Balatonfüred – Hungria – 1° lugar

21/07- Lac St. Jean – Canadá – não competiu

03/08 – Lac Megantic – Canadá – não competiu

28/08 – Ohrid – Macedônia – 1º lugar

07/09 – Taipei - China

29/09 – Chun'an – China