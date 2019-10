Ana Marcela vence os 10km dos Jogos Mundiais Militares, na China

Um dos principais nomes do esporte olímpico brasileiro na atualidade, Ana Marcela Cunha conquistou mais um feito nesta quarta-feira (23). Ela faturou a medalha de ouro na disputa da maratona aquática de 10 quilômetros dos Jogos Mundiais Militares ao vencer a prova com o tempo de e 2h06min08s5.



Ana Marcela esteve sempre na briga pela liderança da prova, que consistiu em seis voltas de 1,667km, tanto que nunca figurou abaixo da terceira posição no evento realizado em Wuhan, na China.



Assim, superou a acirrada disputa com duas nadadoras francesas, sendo que Oceane Cassignol foi a segunda colocada, com uma desvantagem de apenas 0s2 para a brasileira. E Caroline Joussie ficou na terceira posição com a marca de 2h06min14s5.



A prova feminina da maratona aquática de 10km também contou com a participação da brasileira Betina Lorscheitter, que terminou na nona colocação, com 2h08min38s0.



Também realizada nesta quarta, a disputa masculina da maratona aquática de 10km também contou com a presença brasileira no pódio, de Allan do Carmo, o terceiro colocado, com 1h57min34s7. Ele foi superado pelo francês Axel Reymond, campeão com 1h57min26s2, e do russo Anton Evsikov, o segundo colocado, com 1h57min29s4. Já Victor Colonese ficou na quinta colocação, com 1h57min38s1.



OUTROS RESULTADOS - Também nesta quarta-feira, o Brasil levou dois ouros na disputa masculina do golfe, nos eventos individual, com Rodrigo Lee, e por equipes. Outro ouro veio no tiro com arco, com Marcus Vinícius D’Almeida e Juan Urrejdla, campeões na prova por equipes mista (olímpica/paralímpica).



Na natação, Etiene Medeiros foi prata na disputa dos 50m costas. Na luta livre, Laís Nunes (62kg) levou o bronze, assim como Raiany Fidelis na categoria até 73kg do tae kwon do.