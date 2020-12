Ana Marcela vence Troféu Brasil na retomada da maratona aquática

O primeiro evento de maratona aquática no país após a retomada das atividades aconteceu neste domingo (6), com largada e chegada no Yacht Clube da Bahia, em Salvador, e teve a baiana Ana Marcela Cunha como campeã feminina do Troféu Brasil, seguida pela peruana Maria Alejandra García e pela argentina Cecília Biagioli. No masculino houve empate entre os argentinos Franco Ivo Cassini e Joaquín Moreno. O baiano Allan do Carmo ficou em 3º.

No local também foi disputada a 3ª etapa do Campeonato Baiano. Thiago Cavalcante e Arícia Pérée venceram. Ambos representam a Associação Atlética da Bahia/CTRA.

No masculino, a sequência teve Windson Pionorio Filho (AAB/CTRA) em segundo, Ricardo Castro (Arena Aquática), Renan Santos (Rhanc/Costa Verde) e Raul Lessa (AAB/CTRA).

No feminino, Jacinã Conceição (Rhanc/Costa Verde), Rebeca Silva (Atitude Fitness), Márcia Santos (Yacht) e Bárbara Brito (Cepe) completaram o quinteto.



A prova também serviu como seletiva para a Travessia Itaparica-Salvador, sucessora da Mar Grande-Salvador, evento mais tradicional da América Latina para a modalidade, que acontece no dia 19 deste mês.