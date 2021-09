Ana Maria Braga é a convidada do The Masked Singer Brasil desta semana

Nesta terça (28), o público vai conhecer mais um desmascarado do The Masked Singer Brasil e desta vez Ana Maria Braga virar detetive como convidada do time de jurados: Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi.

A apresentadora do Mais Você tem a missão de descobrir quem são as personalidades que estão por trás da máscara e tudo isso sob o comando de Ivete Sangalo e Camilla de Lucas nos bastidores.



No programa, três combates podem mudar o rumo da competição e, deles, os três mascarados menos votados pela plateia vão para a zona de risco, sendo um salvo pelos jurados. A decisão de quem será desmascarado acontece no combate final. E quem passar por este programa sem ser revelado estará direto na semifinal.