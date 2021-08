Ana Maria Braga elogia 'mandioca parruda' de vendedor ao vivo e internet reage

Ana Maria Braga, 72, vira um dos assuntos mais comentados da internet praticamente toda semana. Nesta quarta (25) ela se tornou o centro das atenções ao elogiar a “mandioca parruda” de um vendedor, ao vivo, no Mais Você (Globo).

Ao fazer um bate-papo com o comerciante que vendia as raízes, Ana usou alguns termos considerados de duplo sentido e fez a alegria da web.

“A gente está com a mandioca fininha e com mandiocão igual ao do senhor”, disse ela em determinado momento.