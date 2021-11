Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o Louro José, um ano após morte

Tom Veiga foi homenageado na edição desta segunda-feira, 1º, no Mais Você. O eterno Louro José, parceiro de Ana Maria Braga, morreu há exatamente um ano. Ele foi encontrado morto na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após um AVC em decorrência de um aneurisma.



"Faz um ano que nós perdemos o Tom Veiga. Um cara especial, um cara generoso, um amigão de todo mundo, inteligente, divertido. E um amigo que a gente teve a felicidade de conviver por tanto tempo", disse Fabricio Battaglini.



"E para Ana Maria ele era como um filho. Para todos nós aqui da equipe, ele era muito mais que um companheiro de trabalho. Ele era um cara sensacional", declarou Talitha Morete.



Os dois repórteres estão substituindo Ana Maria, que sofreu um acidente doméstico na semana passada. A apresentadora usou as redes sociais para lembrar do amigo. "A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou, Tom... Eu nem tenho palavras!", escreveu ela no Twitter.



Ao longo do programa, diversas homenagens a Tom Veiga foram feitas, como obras de artistas que pintaram o Louro José e trechos dos principais momentos dele no programa.



Nas redes sociais, a hashtag Louro José ficou na lista dos assuntos mais comentados no Twitter. "A gente já começa a semana chorando, assistindo a homenagem de 1 ano sem o Louro José", escreveu um internauta. "Ainda sinto muita falta do Louro José, do Tom Veiga", disse outro.