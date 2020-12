Ana Maria Braga lamenta morte de câmera: 'saiu do trabalho ontem e não voltou'

Um câmera que fazia parte da equipe do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, morreu nesta segunda-feira (28). Conhecido como Tomtom, ele tinha 45 anos e sofria com complicações da covid-19.

Segundo Ana Maria, ele ficou 18 dias internado na UTI e fez uso de respirador enquanto esteve doente. Já recuperado, ele voltou a trabalhar e filmou o programa normalmente no dia da sua morte. Antes de deixar o local, ele comentou com um colega que estava sentindo um formigamento no braço esquerdo.

"Tínhamos até ontem um grande companheiro, um cara quieto, com olhar doce e voz mansa. Ontem ele saiu daqui por volta de 12h, pegou a moto e foi para casa. Depois, decidiu ir ao banco e ainda ajudou uma senhora a trocar um pneu. Quando estava trocando o pneu, ele teve um infarto fulminante e não voltou hoje", disse a apresentadora.

Antoneli, o Tomtom, trabalhava na Globo desde 2013, era casado e deixa um filho e uma enteada.

"É importante o alerta, porque é uma das consequências do coronavírus. Se você já passou por essa doença, faça uma acompanhamento mais de perto e, se tiver qualquer sintoma, procure um médico, porque podia ser evitado. Se ele tivesse percebido, se tivesse mais informações da gravidade do pós-covid, ele estaria aqui conosco hoje. Internado, mas vivo", lamentou Ana Maria.