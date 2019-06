Ana Maria Braga recebe diploma da Le Cordon Bleu pelos anos dedicados à culinária

Ana Maria Braga cativou os brasileiros com seus dotes culinários desde o início de carreira na televisão. São milhares de receitas ao longo de 30 anos. Muitas delas ganharam páginas de livros para quem gosta da arte de cozinhar.

Nesta terça-feira (25), a apresentadora da TV Globo recebeu uma das maiores honrarias para aqueles que são apaixonados pelo tema: o "grand diplome" de cozinha e pâtisserie da renomada Le Cordon Bleu Paris.

O presidente da entidade, Andre Cointreau, entregou o diploma pessoalmente a Ana Maria nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro. "Uma das maiores honrarias na carreira de uma pessoa que gosta de culinária, que gosta de cozinhar. Fiquei orgulhosa!", afirmou Ana Maria durante o programa.

No perfil oficial no Instagram, a apresentadora comemorou: "Honrada! Acabo de receber, pelos meus 30 anos de trabalho ligado à culinária, o 'grand diplome' de cozinha e pâtisserie! É o diploma mais avançado da escola mais tradicional do mundo, a Le Cordon Bleu Paris".

A página oficial do Le Cordon Bleu Brasil respondeu: "Obrigada por tantos anos de inspiração! A honra foi nossa".