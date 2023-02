Ana Maria Braga se diverte ao ensinar receita com calabresa; assista

A apresentadora Ana Maria Braga divertiu os telespectadores na manhã desta quinta-feira (9), ao tentar colocar uma linguiça dentro de um lombo. A situação foi comparada com um momento mais sexual e deixou a loira sem graça.

Em um certo momento do programa, enquanto ensinava a receita, ela enfiou uma calabresa em um pedaço de carne que tinha um buraco no meio e acabou tendo uma crise de riso com os colegas de trabalho que estavam no estúdio.

“Também, você corre o risco dessa linguiça não passar pro outro lado, porque não tem muita lubrificação aqui [risos], mas com jeitinho, mesmo sem manteiga […] Tem linguiça de todo o jeito, tem grossa, fina, enfim”, disse Ana Maria, rindo bastante.

Obviamente, o momento engraçado foi parar no Twitter e virou um dos assuntos mais comentados da rede social. Os internautas comentaram que já ficam esperando alguma situação inusitada acontecer para os vídeos da apresentadora viralizarem.