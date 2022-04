Ana Maria Braga se emociona com chegada de 'filho' do Louro José

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou durante o Mais Você na manhã desta terça-feira (5) com a chegada de um novo papagaio. O boneco, que se apresentou como o filho do Louro José, e neto de Ana Maria, apareceu na entrada dos estúdios Globo.

"Eu preciso falar com a minha avó. Eu sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria é a minha avó", disse o papagaio.

Ana Maria ficou emocionada com a aparição do boneco e chorou. "É uma parte importante da minha vida e precisamos entender do que se trata", disse.

Tom Veiga, que interpretava o Louro José morreu em novembro de 2020, após sofrer um AVC. Desde então, Ana Maria apresentou o Mais Você sozinha.

Desde o ano passado, estavam sendo realizados testes para substituir o personagem. No ano passado, o portal Observatório da TV divulgou que a ator que interpretaria o novo boneco vai ganhar um salário bem gordo: algo em torno de R$ 20 mil sem merchandising. Com a publicidade, o valor pode triplicar.