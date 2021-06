Ana Maria Braga usa chifres ao vivo no Mais Você e intriga o público

Ana Maria Braga foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (16) após aparecer no Mais Você usando chifres. O "penteado" foi feito com o auxílio de uma tiara. Juliane Massaoka, do quadro Feed da Ana, também surgiu no palco com chifres.

Os internautas ficaram intrigados e levaram um susto ao ligarem as TVs e se depararem com o visual da loira. "Alguém pode me explicar por que a Ana Maria Braga está com chifres?", perguntou uma seguidora. "Ana Maria Braga representando a maioria dos brasileiros com estes chifres", escreveu outro internauta.

No fim do programa, a repórter Ju Massaoka explicou o motivo do visual inusitado. "Esses chifres provam que você é uma it girl, Ana. Isso é um chifre de cabelo, chamado 'hair horse'. As blogueiras fazem chifrinhos com o próprio cabelo. "São meninas que postam e repercutem as modas que surgem nas redes sociais. Modernas que somos, aderimos", explicou a comunicadora.

Nascimento do neto

Antes de matar a curiosidade do público sobre os chifres, Ana Maria Braga não conteve a empolgação e revelou que o seu quarto neto nasceu na última terça-feira (15). A filha da apresentadora, Mariana, deu à luz em casa, em São Paulo, de parto natural. Ana Maria contou que o bebê é um menino, tem 50 cm e pesa 3,4 kg. O nome, porém, ainda não foi escolhido.

"Minha família aumentou. Passei ontem um dia maravilhoso com a minha filha. A opção da minha filha é o parto natural. Logo depois do programa eu fui ao local onde ela mora e chegou ao mundo mais um neto, depois de um dia de muito trabalho da Mariana e do marido dela", declarou.

