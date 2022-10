Ana Maria chora em homenagem ao Louro José em aniversário do Mais Você; veja

O programa Mais Você comemorou 23 anos de sucesso na manhã desta segunda-feira (17). A atração matinal teve uma programação especial, que levou Ana Maria Braga às lágrimas. A apresentadora não segurou a emoção quando Louro Mané fez uma homenagem e relembrou o legado do Louro José, vivido por Tom Veiga.

Ela ainda lembrou de quando teve a ideia de ter um papagaio falante em sua companhia para apresentar as manhãs da Globo. “Seu pai nasceu porque eu tinha um programa lá na outra emissora cedinho e, antes da gente, tinha um programa de desenho animado”, iniciou.

“Fiquei pensando em como ia colocar essa molecada de frente para TV, se quando terminava o desenho entrava a dondoca aqui para falar de coisas que a molecada não está interessada. Assim, a mãe poderia passar e ver o que eu estava falando e a criança poderia ficar por ali porque eu ia ter um bicho que falava. Não tem outra pessoa no mundo que fala com papagaio. Já ri muito com o Louro José”, contou.