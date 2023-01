Ana Maria posta foto com o namorado em viagem à África do Sul

De férias do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga curte a África do Sul ao lado do namorado, o jornalista Fábio Arruda, do neto Bento e de outros familiares. Neste domingo (22), ela compartilhou alguns registros do álbum de família em suas redes sociais

Há poucos dias, ela compartilhou um dos passeios feito pelo grupo: a subida à Table Mountain, ponto turístico da África do Sul. Eles estão na cidade desde o dia 9 de janeiro.

"Algumas fotos dessa viagem deliciosa em família. A África do Sul é um lugar muito especial", escreveu Ana Maria na legenda da publicação de hoje. O casal está junto há cerca de seis meses.