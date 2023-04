Ana Maria se emociona após Renata Capucci detalhar sobre doença de Parkinson

A jornalista Renata Capucci foi a convidada do Mais Você desta sexta-feira (27). No bate-papo bastante emocionante com Ana Maria Braga, a comunicadora revelou que foi difícil enfrentar o diagnóstico de doença de Parkinson, descoberta em 2018.

A apresentadora do programa matinal, que retornou à atração após ficar afastada também por uma doença, demonstrou solidariedade e emoção ao conversar sobre o problema de saúde da colega de empresa.

"Parece que cai uma bigorna na sua cabeça e você fala assim: 'Meu Deus do céu, não é possível'. Eu lembro que eu gritava dentro do carro com meu marido depois de receber o diagnóstico", disse Renata, deixando Ana emocionada.

No relato, Capucci descobriu após ir à emergência, pois estava sendo membros do corpo se mexendo sozinhos. "Nessa emergência neurológica, fiz o exame clínico, depois fui para a ressonância e, ao fim desse processo, a médica virou para mim e falou: 'Renata, você tem doença de Parkinson'", revelou.

Ainda no bate-papo, Ana Maria Braga, que já teve câncer três vezes, ganhou de presente uma placa com os dizeres "o que a vida quer da gente é coragem". "O Brasil tem muita sorte de ter você todos os dias de manhã. Você tem um carinho de mãe com a gente", disse a jornalista.