Anac manda suspender operações da Avianca Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu de forma cautelar todas as operações da Avianca Brasil. Com a medida, anunciada pelo órgão nesta sexta-feira (24), ficam suspensos todos os voos até que a empresa comprove capacidade operacional para manter as operações com segurança.

A decisão foi tomada com base em informações prestadas à área responsável por segurança operacional da agência.

Aos passageiros com voos para os próximos dias, a Anac recomenda que entrem em contato com a empresa e não se desloquem para o aeroporto até que novas informações sejam divulgadas.

A Avianca segue obrigada a cumprir integralmente a Resolução nº 400/2016 da ANAC, com a oferta de opções como reembolso e reacomodação.

Até a publicação deste texto, a reportagem não havia obtido um posicionamento da empresa.