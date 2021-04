Análise é com ele: baiano se destaca nas redes sociais por conhecimentos táticos sobre futebol

O ano era 2009. No dia 27 de maio, a cidade de Roma via o técnico Pep Guardiola terminar com chave de ouro sua primeira temporada como treinador do Barcelona, com o título da Liga dos Campeões diante do Manchester United. Mais de uma década depois, outra Roma, o bairro de Salvador, viu um grande fã do treinador catalão se destacar pela forma diferente que resolveu enxergar o futebol com apenas 20 anos.

Ícaro Caldas Leite virou Ícaro Análises no Twitter. Torcedor do Vitória, Manchester City e seleção brasileira, escolheu carregar no nome artístico o conteúdo que leva para os mais de 27 mil seguidores na rede social e que já o fez chamar atenção de jornalistas esportivos e levá-lo a programas de debate em canais da televisão aberta e fechada - e até se aproximar de um ídolo do mundo da bola.

Os desafios de Ícaro começaram desde o nascimento, que foi prematuro. Nascido com seis meses, chegou a passar outros três intubado. O morador da Cidade Baixa começou a trabalhar aos 11 anos por causa das dificuldades financeiras encontradas dentro de casa poucos anos após a morte da bisavó. Com isso, ajudou em diversos negócios da família: o bar do tio, a barraca do avô no Mercado Modelo, ajuda na confecção de cartucho com o padrinho e na empresa de materiais de limpeza com o pai. "Sempre fui correria, de ter um instinto em mim de ir atrás do que acredito", resume.

Paixão pelo futebol e análises táticas

É possível dizer que a frustração fez de Ícaro um apaixonado pelo futebol. A relação dele com o esporte se tornou mais intensa quando o francês Zidane desfilou sua classe na grande atuação que teve contra o Brasil, durante as quartas de final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Era 1º de julho, e a Seleção dava adeus ao sonho do hexa. "Naquele dia, decidi que ia seguir a Seleção e nunca desistir dela", conta o garoto que, no momento, estava traumatizado com a derrota por 1x0.

Se a seleção brasileira o ajudou a se apaixonar pelo futebol, o Vitória foi quem despertou o interesse sobre conhecimentos mais aprofundados do esporte. "Via o Vitória de Argel e não sabia o que era um segundo volante. Me deu vontade de aprender o que meu time fazia em campo", lembra Ícaro, que, a partir do fim de 2016, começou a pesquisar e assistir a vídeos relacionados a táticas. "Ia anotando e vendo. Minha paixão foi aumentando, antes eu sabia mais a parte histórica do jogo, não tanto de tática".

O direcionamento da vida do jovem mudaria quando ele publicou uma análise tática no Facebook de Renato Rodrigues, analista de desempenho e coordenador do programa DataESPN, que Ícaro já acompanhava e que, segundo ele, o ajudou a "expandir a mente" sobre o mundo de táticas e formações no futebol. "Renato elogiou meu exemplo, e aquilo me fez pensar 'pô, estou no caminho certo'. A partir dali, levei a sério as análises", lembra.

Ídolo que virou amigo

A visibilidade aumentou no Twitter em novembro de 2019, quando ele, junto a amigos, tentou ser "notado" pela produção do programa Jogo Aberto Bahia, da TV Bandeirantes, sobre uma análise feita em cima do time do Vitória. O mutirão deu certo e Ícaro fez uma participação ao vivo no programa. No Twitter, publicou uma foto com a seguinte legenda: Nunca desistam dos seus sonhos. "Naquele dia, a foto 'hitou', e eu saí de 1,4 mil seguidores para uns 2 mil", recorda.

Mas aquele dia tinha mais formas de se tornar especial. Segundo Ícaro, o volante Fernandinho, que atua no Manchester City, o seguiu e curtiu um vídeo dele. A relação começou a ficar mais próxima quando o jovem mandou uma análise para o jogador, que o elogiou. "Aí eu enlouqueci. Só conseguia pensar que meu ídolo gosta do meu trabalho", conta, eufórico.

Fernandinho chegou a compartilhar uma análise sobre ele, feita por Ícaro, mas o dia mais especial viria no aniversário do baiano. Um DDD diferente o ligou por vídeo: era o volante. "A gente ficou conversando uns 10 minutos sobre a vida mesmo. Eu estava em Sauípe e fiquei louco", celebra.

Analista ou treinador?

Nem só as participações em programas o baiano pôde aproveitar com o conhecimento técnico adquirido. Além de analisar o que os treinadores fazem e esperam executar dentro das quatro linhas, Ícaro teve a experiência de implementar os estudos à beira do gramado, no comando de um time de várzea em Salvador, já em 2020.

O convite surgiu de amigos próximos, que sabiam do desejo dele em ser treinador. Por causa da pandemia, a experiência precisou ser interrompida, mas deu tempo de Ícaro comandar alguns treinos e duas partidas. Na primeira, uma vitória em amistoso. Na segunda, derrota na abertura do torneio da várzea. "Entrei com um time muito recuado. Na várzea você tem que começar o jogo já partindo para cima", reconheceu o erro, tal qual um treinador profissional na entrevista coletiva pós-jogo.

A pergunta "Analista ou treinador?" foi feita para Ícaro. Ele pensou bastante e, no fim das contas, até jogou para a galera no Twitter. Essa saída encontrada já dava o teor da resposta que viria um pouco depois. "De 1 a 2 meses para cá a vontade de treinar diminuiu, porque gosto de me envolver com o pessoal, de interagir na internet". O jovem garante que "o que vier" ele aceita, mas que o objetivo dele é claro, qualquer que seja a decisão. "Quero fazer com que os outros tenham uma visão diferente do futebol, justamente o que queria que tivessem feito por mim".



