Análise: Tite estava certíssimo em poupar os titulares

Podemos até discutir o desempenho da Seleção contra Camarões. Mas, sem dúvida, Tite estava certíssimo em poupar os titulares porque o intervalo até as oitavas era de apenas 72 horas. Quanto mais descansados chegarem no mata-mata, melhor. Além disso, o jogo de ontem era uma oportunidade de dar chance aos jogadores reservas de sentirem o "peso" de um jogo de Copa. Então, caso entrem numa próxima partida, já sabem mais ou menos como é.

Os jogadores titulares, embora estejam em meio de temporada - ao contrário do que ocorre em outras Copas, quando acontecem em fim de temporada -, estão, sim, desgastados, porque, na Europa, as competições foram "aceleradas" para que o calendário seja cumprido a tempo. A Champions League, assim como os campeonatos nacionais, tiveram o calendário alterado e ocorreram mais jogos do que costuma ocorrer até esta época do ano.

E, sinceramente, acho que o jogo era quase um amistoso, já que a vitória não faria muita diferença. É verdade, no entanto, que podíamos perder o primeiro lugar na chave se a Suíça fizesse dois gols de diferença sobre a Sérvia, o que quase ocorre. E aí o caminho até a final seria mais complicado, porque iríamos pro lado onde estão Inglaterra, Espanha e França. Mas não foi o que ocorreu. Pra mim, sem traumas, sem susto. Agora, é encarar a Coreia, que foi um presente para as oitavas. Mais fácil que isso, só mesmo a vida da Argentina, que pega a Austrália.

Não gosto da tal "obrigação de vencer" no futebol, porque soa desrespeitoso. Mas não dá pra pensar diferente: os dois sul-americanos têm, sim, a "obrigação" de vencer seus jogos nas oitavas. E digo mais: por mais de um gol de diferença. Qualquer coisa menos que isso será uma decepção, ao contrário do que ocorreu contra Camarões, diante das circunstâncias.