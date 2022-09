Anamara revela romance com Neymar: 'Beijei, mas não transei'

Ex-participante do BBB, a baiana Anamara revelou que já teve um caso com o jogador Neymar, que atualmente defende o PSG. Durante participação no podcast "Vai Desmaiar", ela disse que na época Neymar jogava no Santos e que o romance não passou de alguns beijos.

"Beijei o Neymar, mas não transei com ele. Tem tanto tempo isso, gente. Ele era do Santos ainda na época, era uma criança", disse Anamara.

Revelado pelo Santos, Neymar defendeu o clube paulista até 2013, quando foi negociado para o Barcelona. Após quatro temporadas na equipe espanhola, o atacante migrou para o PSG.

Durante a conversa, Anamara revelou também que já se relacionou com outros famosos, mas preferiu não citar nomes. A baiana ganhou fama após participar de duas edições do BBB (2010 e 2013). "Já fiquei com muitos famosos, mas transei com poucos", completou.