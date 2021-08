Anatel quer usar prefixo 0303 em ligações de telemarketing para facilitar identificação

O pesadelo das inúmeras ligações diárias de telemarketing pode estar com dias contados para muitos brasileiros. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está disposta a colocar regras mais rígidas na atuação do serviço de telemarketing no país. A agência abriu nesta segunda uma consulta pública sobre a proposta de criar um número exclusivo para as chamadas do tipo.



A ideia é encontrar uma solução mais eficaz do que as tentativas como a plataforma "não perturbe". Segundo a agência, atualmente há aumento no número de reclamações. De acordo com a nova proposta, o prefixo 0303 deveria ser usado para iniciar os números usados por todas as empresas que oferecem serviços por telemarketing.



Desta forma, o consumidor poderia identificar a chamada antes de atender. A consulta pública sobre o código 0303 fica aberta até 29 de setembro. Para contribuir é preciso acessar o site Anatel e indicar contribuições para a proposta (Acesse aqui)