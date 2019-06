AnaVitória apresenta Tour dos Namorados na Concha Acústica

No fim de semana que antecede o Dia dos Namorados, o clima vai ser de romance com AnaVitória na Concha Acústica. A dupla volta ao local depois de lotá-lo em em setembro do ano passado. Donas de hits como Trevo, Fica, Dengo, e Barquinho de Papel, Ana Clara Caetano e Vitória Falcão apresentam, dessa vez, a Tour dos Namorados. O show, que estreou em Belém no último fim de semana, ainda passa por Natal e Fortaleza antes de chegar a Salvador no domingo (9).

O figurino vermelho é uma novidade especial da dupla, que até então vestia somente preto e branco nas apresentações. No show em Belém, elas receberam como convidado o cantor Tó Brandileone, que cantou alguns sucessos com a dupla, entre eles Preta. Em Salvador, não há nenhuma participação confirmada.

(Foto: Divulgação)

Com apenas quatro anos de carreira, as jovens do Tocantins encantaram artistas de diversas gerações, como Nando Reis, Tiago Iorc, Carlinhos Brown e Saulo. Essa é a quarta vez que passam por Salvador, onde iniciaram as duas primeiras turnês da trajetória.



Para elas, a cidade dá um combustível no trabalho. "A energia da galera dessa cidade é uma coisa outra. Dá nem pra explicar direito, só sentindo mesmo. A gente não sabia o que esperar no início da primeira turnê da nossa vida e foi em Salvador que a mágica aconteceu e nos abriu os olhos pra essa conexão real entre esse tanto de corações e os nossos”, contaram em entrevista ao CORREIO ano passado.

Reunindo uma mistura de pop, MPB e a música interiorana, o duo AnaVitória saiu do anonimato via redes sociais e alcançou sucesso de público e crítica. O primeiro disco das jovens conquistou as categorias de melhor álbum pop contemporâneo e melhor canção (Trevo) em língua portuguesa na 18ª edição do Grammy Latino.

Em 2017, a dupla lançou a canção Fica em parceria com a dupla sertaneja Matheus & Kauan e ainda participou da música Linda, do rapper brasileiro Projota. Nesse mesmo ano, recebeu seu primeiro disco de ouro por atingir a marca de 40 mil cópias vendidas.

Serviço

Show de AnaVitoria - “Tour dos Namorados”

Quando: 9 de junho (domingo), 19h

Onde: Concha Acústica

Classificação: 16 anos

Informações: 4000-1139

Vendas: bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site www.ingressorapido.com.br

Valores: 1º lote - Plateia: R$ 50 (meia) / R$ 100 (inteira)

Camarote: R$ 100 (meia) / R$ 200 (inteira)