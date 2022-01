Anavitória e Nando Reis abrem Circuito Musical de Verão 22

Realizado por um pool de onze produtoras baianas, o Circuito Musical de Verão 22 começa neste sábado (8), com shows do cantor e compositor Nando Reis e da dupla Anavitória. E com a proposta de ser um dos destaques da estação na cidade.

O festival terá palco à beira mar, Praça Gourmet, Espaço Instagramável e Torre de DJ e realizará um total de seis grandes apresentações: nas próximas semanas tem Larissa Luz, Pitty e BaianaSystem (dia 15) e as bandas Titãs e Jota Quest(dia 22).

A estreia conta também com show da cantora baiana Thati, que criou a música tema do evento, Quando o Verão Chegar. Ela abre a noite e passa a bola para a duo folk-pop duo Anavitória - formado pelas cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão.

A dupla foi a grande vencedora no Brasil na edição 2021 do Grammy Latino, premiado nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com Cor, e Melhor Canção em Língua Portuguesa, com Lisboa.

Nando Reis traz turnê de 40 anos de carreira (Foto: Carol Siqueira/divulgação)

A noite segue no clima folk de Nando Reis, que resgata seus 40 anos de carreira na turnê Nando Hits. O show estreou no mês de dezembro no Espaço as Américas, em São Paulo, e faz um passeio pela obra poética do ex-Titãs.

O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a intimidade de sua música ao longo dos tempos. A turnê traz como novidade a participação especial do filho de Nando, Sebastião Reis. Em 2021, pai e filho lançaram o EP inédito Nando e Sebastião, com arranjos e interpretações ímpares dadas pelos violões do filho às já conhecidas canções do pai.

Entre um show e outro a festa conta com discotecagem do DJ Telefunksoul. Os portões serão abertos às 18h.

SERVIÇO

Quando: Amanhã

Onde: Espaço Marés do Centro de Convenções Salvador

Ingressos: R$ 260 | R$ 130 (pista) e R$ 460 | R$ 230 (lounge).

Vendas: www.eventim.com.br ou nas lojas Soul Dila