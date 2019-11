A dupla Anavitória e o cantor Rubel se uniram para gravar o clipe de Partilhar, gravada há cinco anos pelo cantor. Agora, a música ganha nova versão com a voz das cantoras goiana.

O que chama atenção na produção é a participação da atriz Marina Ruy Barbosa, que faz par romântico com o cantor. O clipe mostra o reencontro do casal após algum tempo sem notícias um do outro.