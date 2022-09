AnaVitória traz a turnê Cor para a Concha Acústica do TCA

O duo AnaVitória apresenta neste domingo (18) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves o show da nova turnê Cor. Lançado de surpresa na virada de 2020 para 2021, Cor é o terceiro álbum autoral das cantoras, que trazem nas 14 faixas as questões da vida adulta - individuais e profissionasi. .

O álbum foi produzido e gravado em meio à pandemia, enquanto Ana e Vitória estavam recolhidas em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio. Chamaram logo Tó Brandileone (da banda 5 a Seco) para passar um período morando com elas na serra e participar da pré-produção. Ele divide com Ana Caetano os créditos de produção musical.

Desta vez, o leque de referências se apresenta ainda mais aberto, indo da musicalidade gospel de Hillsong (muito presente na balada Eu Sei Quem É Você) até a batida do violão brasileiro de Djavan (que ecoa na faixa Te Amar É Massa Demais). Algumas canções remetem ao começo do AnaVitória (Explodir), outras se desenvolvem sobre uma linguagem mais próxima à MPB (Cigarra, Lisboa).

No trabalho autoral anterior, o desejo era ter um show pulsante, que funcionasse muito bem em situações em que o público assistisse de pé. Essa força segue presente no novo trabalho e se mostra especialmente eficiente em músicas como Terra e Abril, todas escritas por Ana sozinha, que começam suaves e logo ganham corpo. Mas esses impulsos catárticos não ferem o espaço das delicadezas, como as que se ouvem em Ainda É Tempo, arranjada com piano, baixo acústico e cordas.

SERVIÇO - AnaVitória | domingo (18), 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 140 / R$ 70 (pista) e R$ 240 / R$ 120 (camarote), à venda na bilheteria e no Sympla