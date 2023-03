Ancelotti quer ficar no Real Madrid mesmo com interesse do Brasil

O desejo da CBF em ter Carlo Ancelotti como novo técnico do Brasil está cada vez mais público. O próprio presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, já confirmou que o italiano é o principal candidato para assumir o comando da amarelinha. Mas o treinador não parece muito interessado em trocar o Real Madrid pela Seleção.

De acordo com o jornal Marca, Ancelotti segue firme na ideia de continuar no clube espanhol. Ele já teria afirmado a pessoas próximas que seu desejo é de cumprir o contrato, que vai até junho de 2024.

"Por mais que se fale, comente ou até mesmo sejam jogadores da seleção brasileira ou o presidente da CBF quem fale, nada mudou, e todos que se aproximaram e perguntaram ao técnico, tiveram a mesma resposta", diz a publicação.

Segundo o Marca, o dia a dia no Real Madrid, inclusive, segue da mesma forma, com o treinador participando normalmente de todas as reuniões sobre o futuro do clube. Ancelotti também não teria feito qualquer tipo de exigência para seguir no Santiago Bernabéu - como uma reformulação no elenco, por exemplo.

O italiano teria o apoio de grande parte dos dirigentes do Real para seguir no comando do time na temporada que vem. Uma mudança, porém, não está descartada, e sua continuidade dependeria dos resultados na Liga dos Campeões. Ancelotti, porém, ele seguiria sendo visto como um nome de confiança para comandar o vestiário.