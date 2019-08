Âncora de TV dos EUA morre em acidente de avião durante reportagem

A âncora Nancy Parker, 53 anos, morreu em um acidente de avião na sexta-feira (16) enquanto fazia uma reportagem. Por 23 anos, a jornalista trabalhou na afiliada da emissora Fox em New Orleans, nos EUA.

De acordo com a Fox, Nancy estava fazendo uma matéria sobre um pequeno avião de manobras quando a aeronave sofreu uma falha ainda desconhecida e caiu. O piloto Franklin J.P. Augustus também morreu. O acidente aconteceu a cerca de 2 km do aeroporto de onde o voo saiu.

No comunicado oficial, a Fox lamentou a morte de Parker, que passou por vários programas da emissora ao longo dos anos que trabalhou lá. "Lamentamos a perda de nossa antiga colega e amiga Nancy Parker. Detalhes não foram divulgados pelas autoridades, mas podemos confirmar que ela morreu em um acidente de avião enquanto gravava uma reportagem no Aeroporto New Orleans Lakefront", diz a mensagem.