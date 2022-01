And Just Like That corta participação de Chris Noth como Big no finale

Mr. Big morreu no primeiro episódio de And Just Like That, em decorrência de um ataque cardíaco. Na cena que seria exibida no finale, a personagem de Parker ia até a Pont des Arts, em Paris, para espalhar as cinzas do marido, e imaginava uma última conversa com ele.

A decisão de cortar o diálogo entre eles veio após o ator ser acusado por duas mulheres de assédio e abuso sexual. Desde então, uma ex-colega de elenco de Noth em Law & Order se juntou as acusadoras, e ele foi demitido da série The Equalizer.

A temporada completa já está disponível na HBO Max.