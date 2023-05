Anderson, do Molejo, revela que câncer voltou e atingiu testículos

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, revelou que o câncer voltou após cinco meses de cura. A doença, que foi diagnosticada ano passado na região da virilha, agora atingiu os testículos.

Em conversa ao podcast "Rocinha Cast", o pagodeiro revelou que a região íntima tem ficado cada vez mais inchada, o deixando desconfortável principalmente quando está em cima do palco, pois acaba ficando mais em evidência.

"Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", contou.

Anderson ainda revelou que uma fã brincou sobre o inchaço da região e ficou completamente constrangido, chorando em seguida no camarim. Com isso, ele já iniciou os primeiros preparativos da quimio e radioterapia.

"Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso".