Anderson Shon lança seu mais novo livro nesta sexta (10)

Com o romance Quando as Borboletas Saem do Casulo, o autor Anderson Shon conta a história de uma menina que guardava os sentimentos em uma caixa e é recheado de lirismo. Escrito tanto em poesia, quanto em prosa, envolve um público de diversas idades em uma trama emocionante. A publicação será lançada nesta sexta (10), às 18h30, na livraria Caramurê no Madison Plaza, em frente à Praça da Igreja Nossa Senhora da Luz, Pituba.

A obra narra a história de Mari, uma menina que, após ouvir de alguém que ela não possuía sentimentos, resolve refletir sobre o assunto. Com ajuda de Sol, seu amigo imaginário, ela decide captar as sensações, transformando-as em poesias e guardando-as em um “espaço reservado para sentimentos”. Durante todo o texto, o leitor acompanha a menina amadurecendo com cada descoberta. O livro, que tem ilustração do editor e artista plástico Fernando Oberlaender, faz o leitor pensar sobre si e sobre a importância do simbólico em sua vida.

“O sentimento não é próprio de um momento da vida, é ótimo podermos refletir sobre algo que é tão natural e comum. Mari, no final das contas, é a criança que mora dentro de nós e, ao mesmo tempo que ela descobre os sentimentos dela, faz com que a gente descubra o nosso, por isso esse livro serve para todas as idades e todos os tempos, pois sempre haverá alguém sentindo algo”, afirma Anderson Shon.

No dia do evento, além dos autógrafos, acontecerá um recital crônico em comemoração aos 10 anos de escrita do autor. Ele é considerado um dos jovens mais promissores na literatura baiana.“Shon é um artista de uma sensibilidade incrível. A abordagem universal do livro, e a criação de uma personagem que coleciona sentimentos só pode ter saído do coração de um ‘poeta crônico’, confirma, Oberlaender: .

Serviço - Lançamento de Quando as Borboletas Saem do Casulo, de Anderson Shon | sexta (10), às18h30, na loja Caramurê no Madison Plaza, Pituba |

Valor do livro: R$ 63,50 (o livro estará disponível nas lojas da editora no MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia e na Pituba ou pelo site www.caramure.com.br ou no telefone 71/98462-5039)