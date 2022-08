Anderson Silva irá enfrentar youtuber em luta oficial de boxe

Um dos maiores nomes do MMA brasileiro, Anderson Silva segue firme na carreira como boxeador desde que se aposentou dos octógonos. Aos 47 anos, o lutador já tem um próximo adversário definido no ringue: o youtuber americano Jake Paul. O combate deve acontecer em 29 de outubro e será a principal luta do evento que será transmitido através de um pay-per-view americano, mas ainda sem local definido.

Jake Paul é um famoso produtor de conteúdo dos Estados Unidos e que vem construindo sua carreira dentro do boxe. Jake já enfrentou nomes como Tyron Woodley, ex-campeão dos pesos-meio-médios do UFC, Ben Askren (que também passou pelo UFC) e até o ex-jogador de basquete na NBA Nate Robinson. Até agora foram cinco lutas e cinco vitórias. Ele tem 25 anos.

Com quase o dobro da idade do futuro oponente, Anderson Silva também está invicto em lutas de boxe. Até agora foram três lutas e três vitórias, derrotando nomes importantes, a exemplo de Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de boxe), Tito Ortiz (ex-campeão dos pesos-meio-pesados do UFC) e Bruno Caveira.

O site americano 'Keemstar', focado em cobertura de celebridades, afirmou que o contrato já estaria assinado e o anúncio oficial acontecerá em breve. Desde 2021 o nome do 'Spider' já era mencionado por Jake Paul como um possível adversário no boxe.

O irmão de Jake Paul, Logan Paul, também é envolvido no mundo do boxe e já lutou contra a lenda do boxe Floyd Mayweather em um evento de exibição.