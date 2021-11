Andre Marques estreia no The Voice Brasil na fase Tira-teima

O The Voice Brasil está embarcando em uma nova fase. Nesta terça (9), o Tira-teima volta ao programa dando aos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos a difícil missão de eliminar os primeiros participantes. Já Michel Teló, segue com vagas em seu grupo e à espreita, aproveitando a oportunidade de incluir grandes vozes no seu time.

A fase também marca a estreia de Andre Marques na apresentação, em dobradinha com Jeniffer Nascimento, que segue acompanhando de perto as emoções dos bastidores.

A dinâmica do Tira-teima

Nesta fase, os times precisam reduzir a quantidade de participantes e, para isso, os técnicos escolhem seis vozes para se apresentarem novamente. Os candidatos são divididos em duplas do mesmo time e se enfrentam em shows individuais, e somente um deles é escolhido por seu técnico para permanecer no programa. O outro, fica disponível para todos os demais times – inclusive o Time Teló – por meio do “Peguei”.

Alerta spoiler

Para a primeira noite da nova fase, Brown escolhe reavaliar a goiana Anna Júlia e a paraense Bia Cantão. Claudia Leitte seleciona a sul-mato-grossense Ana Luiza Postingher e a paulistana Wina. IZA leva ao palco a capixaba Luiza Dutra e a paraibana Vanessa Souto. E Lulu escolhe ouvir novamente a baiana Jamily Diwlay e a brasiliense Natália Araújo.