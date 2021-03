André Marques vai comandar o reality No Limite, da Globo

Andre Marques, 41, e Marcio Garcia, 50, terão novas missões na Globo nos próximos meses. O primeiro vai apresentar a nova temporada do No Limite, reality show de sobrevivência que foi comandado por Zeca Camargo no começo dos anos 2000. Já o segundo fica com a vaga do show de talentos The Voice Kids.

A informação foi confirmada pela emissora nesta quarta-feira (10), após muita especulação por parte da imprensa especializada. O nome de Marcos Mion, 41, que deixou A Fazenda (Record), era dado como certo no programa de sobrevivência.

No Limite coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias. Na nova temporada, serão aproveitados participantes de edições passadas do Big Brother Brasil, que ficarão isolados em uma praia deserta.

"É uma grande responsabilidade, um super-convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o No Limite, porque amo demais o que eu faço", disse André Marques. "Agradeço a confiança e esse presentão que recebi."

"Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio", afirmou. "Vi a animação do público com o anúncio e posso dizer que estamos igualmente animados com a nova temporada. E aviso: teremos muitas novidades pela frente. Vou passar o bastão do The Voice Kids com muito carinho para o novo integrante da família."

Já Marcio Garcia, que herdou o The Voice Kids, anteriormente apresentado por Marques, diz que está contente com o novo desafio. "Estou muito feliz com o convite para apresentar a próxima temporada do The Voice Kids", disse.

O apresentador Marcio Garcia (divulgação)

"Adoro crianças e vou matar um pouco das saudades do Gente Inocente", disse, referindo-se ao programa que apresentou entre 2000 e 2002 na emissora. "Trabalhar com jovens talentos é fascinante, então será um prazer enorme estar nesse programa. Diretamente do Tamanho Família para a família The Voice. E desejo toda sorte do mundo nessa nova aventura do meu parceiro André."

Ainda sem data de estreia confirmada pela Globo, o No Limite vai dividir os participantes em grupos que vão competir por recompensas e imunidades. De acordo com a emissora, as provas vão testar raciocínio, agilidade e resistência.

"A animação do público e dos fãs e o carinho com que o anúncio foi recebido foram surpreendentes", declarou Boninho, diretor de gênero da Globo. "Agora, além de spoilers do BBB, já começaram a me cobrar novidades sobre o No Limite. A única coisa que posso dizer é que o entusiasmo é mútuo", completou.

O programa é uma parceria da emissora com a Endemol Shine Brasi, dona do formato Survivor, no qual o programa é baseado. Ele será dirigido por LP Simonetti e Angélica Campos.

Além da exibição na TV aberta, o No Limite vai ter reprises no Multishow, que também vai apresentar um spin-off (programa derivado) no qual os eliminados de casa semana contarão como foi a experiência. Também haverá conteúdos exclusivos no site de entretenimento Gshow e na plataforma de streaming Globoplay, ambos do Grupo Globo, além de ações nas redes sociais.