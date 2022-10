André treina no campo e deve reforçar o Bahia contra o Vila Nova

Em ritmo de preparação para o jogo decisivo contra o Vila Nova, neste sábado (22), às 16h30, na Fonte Nova, o Bahia voltou aos treinos com um reforço importante na manhã desta quinta-feira (20). Após dois dias na fisioterapia, o lateral André foi para o campo e trabalhou normalmente.

André estava como dúvida após se machucar no empate por 1x1 com o Grêmio, em Porto Alegre. A utilização do lateral não deve ser problema para o técnico Eduardo Barroca, que tem Marcinho como substituto imediato.

Na lateral esquerda, Matheus Bahia voltou a treinar com o elenco e pode aparecer na equipe diante do time goiano. Ele está recuperado de lesão e desde o início da semana foi liberado para trabalhar sob o comando de Barroca.

Na manhã desta quinta-feira, o comandante tricolor realizou um treino técnico com os jogadores de ataque. Os jogadores do sistema defensivo fizeram uma atividade dirigida pelo auxiliar Felipe Lucena.

Com 57 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. O Esquadrão pode garantir o acesso neste sábado em caso de vitória sobre o Vila Nova, combinado com tropeços de Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa.