André Valadão tem vídeo marcado como fake news na web: "Informação falsa"

O pastor André Valadão teve um vídeo no Instagram marcado como "informação falsa" pela própria plataforma. O religioso compartilhou uma gravação alegando que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tinha o havia intimado a fazer a retratação publicamente por informações falsas que ele disparou na internet sobre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar, a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles", disse Valadão na gravação.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O vídeo já tem mais de 27 milhões de visualizações e foi analisada por uma agência de checagem. André Valadão reproduziu documento de representação movida contra ele pela coligação Brasil da Esperança, partidos que estão apoiando Lula. No entanto, o pastor acabou admitindo que não havia intimação do TSE.

Em nota, o TSE informou ao site UOL que há um processo contra Valadão em tramitação e pendente de decisão. O processo foi movido pela coligação de Lula com pedido de direito de resposta. Apesar do pastor ter citado Alexandre de Moraes, presidente do TSE, como pessoa que o intimou, o processo está com a ministra Maria Cláudia Bucchianeri.

Neymar

O jogador Neymar, atacante do Paris Saint-Germain também republicou o vídeo que André Valadão gravou, mas o storie do atleta apareceu a mensagem "informação falsa".

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)